The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered: l’annuncio ufficiale atteso oggi dopo anni di indiscrezioni

(Adnkronos) – L’attesa, alimentata da anni di fughe di notizie, voci di corridoio e ferventi speculazioni, sembra finalmente giungere al termine. Oggi è il giorno in cui The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered dovrebbe essere ufficialmente rivelato. Nonostante la prolungata assenza di conferme ufficiali, la situazione è mutata significativamente nella giornata di ieri, quando Bethesda ha inequivocabilmente annunciato uno streaming denominato “IV” programmato per oggi, 22 aprile. Di seguito il link dove seguire lo streaming L’evento in diretta è fissato per le ore 17:00, e sebbene la riedizione di Oblivion sia ormai considerata una certezza, la questione cruciale rimane la tempistica del suo rilascio. Numerosi indizi suggeriscono un possibile “shadow drop” – ovvero un lancio immediato al termine della trasmissione odierna – ma il prolungato silenzio da parte di Bethesda e della sua casa madre Xbox impone cautela, rendendo indispensabile seguire l’evento per ottenere conferme. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)