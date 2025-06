The Sims 4: Enchanted by Nature tra magia, natura e trasformazioni

(Adnkronos) – Electronic Arts ha annunciato il nuovo Expansion Pack The Sims 4: Enchanted by Nature, previsto per il 10 luglio 2025 su tutte le principali piattaforme. Il contenuto introduce Innisgreen, un mondo ispirato alla natura e alla mitologia, dove i Sim possono vivere in armonia o in dissonanza con l’ambiente circostante, sperimentando nuove forme di vita, aspirazioni e sistemi di gioco. La nuova ambientazione si compone di tre quartieri distinti, ognuno dei quali integra elementi naturali e urbani in un equilibrio variabile. Dalla costa pacifica di Adhmor ai boschi incantati di Everdew, Innisgreen si presenta come un microcosmo che riflette i diversi gradi di coesistenza tra natura e società. Le architetture, le interazioni ambientali e le attività quotidiane sono concepite per amplificare il senso di immersione in un mondo verdeggiante e influenzato da una mitologia fiabesca. Tra le novità più rilevanti, vi è la possibilità per i Sim di intraprendere un percorso di trasformazione e diventare Fate. Questa scelta comporta una modifica sia estetica che comportamentale del personaggio, con due archetipi principali disponibili: quello armonioso, orientato al supporto degli altri e al benessere naturale, e quello dissonante, focalizzato su elementi di disturbo e caos. Le Fate non si nutrono di cibo, ma di emozioni, e devono quindi mantenere un costante equilibrio emotivo per sopravvivere. I Sim trasformati acquisiscono abilità esclusive, tra cui la manipolazione dell’umore altrui, la cura delle piante e la capacità di influenzare oggetti e ambienti. Gli elementi cosmetici – come ali, tatuaggi luminosi e accessori – completano la personalizzazione del nuovo stato. L’interazione con l’ambiente introduce un sistema di bilanciamento emozionale che incide sul comportamento e sulle capacità dei Sim. La perdita di equilibrio può generare condizioni instabili note come “Ailments”, che modificano temporaneamente abilità, bisogni e relazioni sociali. Tali condizioni possono essere affrontate attraverso rimedi naturali, elaborati con l’ausilio del Tavolo da Erborista e ingredienti rari raccolti nel mondo di gioco. È stata inoltre inserita una nuova professione, il Naturopata, il cui ruolo consiste nel trattare le Ailments attraverso la creazione di elisir. Nuove aspirazioni – tra cui l’Elisirista e il Nomade Naturale – accompagnano queste dinamiche, arricchendo l’offerta ludica con percorsi alternativi di sviluppo personale. Innisgreen promuove uno stile di vita improntato all’autosufficienza. I Sim possono scegliere di vivere all’aria aperta, cucinando con ingredienti raccolti, dormendo all’aperto e rinunciando agli agi domestici, oppure coltivare un’esistenza più domestica, dedicandosi alla cura di piante da appartamento interattive, che ora richiedono attenzioni quotidiane e influiscono sull’ambiente della casa. Il mondo di Innisgreen è stato realizzato in collaborazione con noti creatori della community, tra cui TheCrackedKyber, The Sim Scrolls, Ninahschmidt e Sandra Pyka. Le loro costruzioni – ispirate a paesaggi irlandesi, estetiche celtiche e forme architettoniche naturali – danno forma a lotti residenziali e comunitari che riflettono lo spirito dell’espansione. Ogni edificio è stato progettato per adattarsi all’ambiente circostante, con elementi che fondono natura e costruzione, come case sugli alberi, giardini verticali, tetti verdi e giochi di luce. I lotti includono spazi funzionali per tutte le fasce d’età e promuovono attività collettive come giardinaggio, foraggiamento, pittura e socializzazione. The Sims 4: Enchanted by Nature sarà disponibile dal 10 luglio 2025 a 39 euro su EA app, Epic Games Store, Steam, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Chi effettuerà l’acquisto entro il 21 agosto riceverà contenuti bonus esclusivi, tra cui oggetti ornamentali e abitazioni a tema fatato. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)