TikTok Notes, chiude l’esperimento Instagram di ByteDance

(Adnkronos) – A partire dall’8 maggio, l’applicazione TikTok Notes, piattaforma di condivisione fotografica lanciata da ByteDance, cesserà le sue operazioni. La decisione, comunicata agli utenti tramite una notifica interna, implica la dismissione di tutte le funzionalità associate all’applicazione. TikTok Notes, introdotta in fase di test limitato in Australia e Canada nell’aprile dell’anno precedente, offriva agli utenti la possibilità di condividere immagini corredate da didascalie, nonché di esplorare un feed “Per Te” con contenuti raccomandati. La sua interfaccia presentava somiglianze con la piattaforma Instagram. La comunicazione ufficiale di TikTok sottolinea che la decisione di chiudere l’applicazione è stata presa dopo un’attenta valutazione. In alternativa, la società suggerisce agli utenti di migrare verso Lemon8, un’altra piattaforma social di ByteDance. Lemon8, che consente la condivisione di contenuti fotografici e video, si concentra su tematiche legate al lifestyle, quali bellezza, gastronomia, moda, viaggi e animali domestici. Nonostante i tentativi di promozione da parte di TikTok, Lemon8 ha subito interruzioni operative in alcune regioni, inclusi gli Stati Uniti. Un portavoce di TikTok ha dichiarato a TechCrunch che il feedback ricevuto dagli utenti di TikTok Notes sarà integrato in Lemon8, con l’obiettivo di sviluppare uno spazio dedicato alla condivisione e alla fruizione di contenuti fotografici, concepito per complementare l’esperienza offerta da TikTok. La strategia di ByteDance sembra quindi orientarsi verso il consolidamento delle proprie risorse in Lemon8, sfruttando le informazioni raccolte da TikTok Notes per ottimizzare l’esperienza utente sulla piattaforma. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)