TikTok Shop arriva in Italia, Francia e Germania: al via lo shopping interattivo

(Adnkronos) – TikTok annuncia il lancio ufficiale di TikTok Shop in Italia, Francia e Germania, portando il suo innovativo modello di shopping online. A partire dal 31 marzo, i 22,8 milioni di utenti in Italia potranno acquistare direttamente sulla piattaforma prodotti proposti da brand, PMI e creator locali, attraverso video interattivi e dirette LIVE. Dopo il successo riscosso in altri mercati, TikTok introduce nel Bel Paese un nuovo modo di fare acquisti online, basato sul concetto di “discovery e-commerce”: un’esperienza che fonde intrattenimento, scoperta e acquisto in un’unica soluzione fluida e immersiva. Gli utenti potranno infatti, acquistare ciò che vedono nei video del feed “Per Te” o durante le dirette LIVE, senza uscire dall’app, trasformando l’intero percorso di acquisto in un momento coinvolgente e personalizzato. TikTok Shop mette al centro l’interazione tra venditore e consumatore, ricreando la vicinanza del commercio tradizionale grazie a commenti, raccomandazioni in tempo reale e consigli durante le dirette. Rappresenta una soluzione e-commerce integrata, particolarmente vantaggiosa per PMI e brand locali, poiché apre nuove opportunità commerciali. Facilita l’interazione tra venditori e creator con migliaia – se non milioni – di clienti simultaneamente, offrendo al tempo stesso ai consumatori la possibilità di scoprire per la prima volta nuovi brand e prodotti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)