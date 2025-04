Trasformarsi in action figure con ChatGPT, il nuovo trend

(Adnkronos) – Negli ultimi tempi, l’evoluzione delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale ha aperto nuove frontiere nel campo della personalizzazione digitale delle immagini. Dopo l’ondata di popolarità legata allo stile Ghibli, che ha visto la diffusione di immagini ispirate alle atmosfere oniriche e poetiche tipiche delle produzioni dello Studio Ghibli, emerge ora una nuova tendenza che coinvolge l’uso di ChatGPT per la creazione di veri e propri ritratti in stile action figure. Sempre più utenti, infatti, stanno sperimentando la possibilità di trasformare semplici fotografie personali in rappresentazioni grafiche altamente realistiche, che riproducono l’aspetto di un personaggio racchiuso in una confezione da collezione, simile a quella degli iconici giocattoli da esposizione.

Il processo è intuitivo e accessibile: è sufficiente accedere alla piattaforma di ChatGPT, caricare una fotografia e inserire una descrizione che definisca le caratteristiche desiderate per l’action figure, ad esempio: “Crea un’immagine fotorealistica di alta qualità di una action figure basata sulla mia foto. La figura dovrebbe essere in posizione verticale all’interno di un blister realistico, in stile giocattolo da collezione premium”. L’utente può indicare elementi come l’espressione del volto, l’abbigliamento, la professione rappresentata o eventuali accessori che completano l’identità visiva del personaggio. È anche possibile personalizzare la confezione stessa, scegliendo lo sfondo, i colori, il testo e altri dettagli estetici che rendano il risultato finale ancora più originale e personale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)