Utopica Pop Festival: Senigallia diventa il regno dell’immaginazione

(Adnkronos) – Utopica – Festival della Cultura Pop, alla sua prima edizione, si prepara a trasformare Senigallia in un crocevia incantato tra fantasy e fantascienza, dal 19 al 21 settembre 2025. L’evento, a ingresso gratuito e frutto della collaborazione tra LEG Live Emotion Group e il Comune di Senigallia, promette di essere una celebrazione a 360 gradi dell’immaginazione, unendo letteratura, cinema, arte, giochi e spettacolo in un’unica, grande narrazione. Il claim scelto per questa prima edizione è “RESPECT”, un concetto che va oltre la semplice cortesia per diventare il cuore pulsante del festival. Utopica si propone come un luogo di libertà e accoglienza dove ognuno è libero di esprimere la propria unicità senza paura del giudizio. A firmare il manifesto di questo regno incantato è Maurizio Manzieri, maestro dell’illustrazione fantastica e finalista al prestigioso Premio Hugo 2025, una presenza che conferisce all’evento un respiro internazionale.

Il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti si mostra tra i più entusiasti per questa prima edizione, sottolineando l’importanza di Utopica per il panorama culturale e turistico della città: “È con grande orgoglio che la Città di Senigallia accoglie la prima edizione di Utopica – Senigallia Pop Festival, un evento che rappresenta una straordinaria opportunità di valorizzazione culturale, turistica e sociale per il nostro territorio. Senigallia si conferma ancora una volta come palcoscenico ideale per iniziative innovative e di respiro internazionale. Utopica non è soltanto un festival dedicato alla cultura pop e alla narrativa fantastica: è un progetto ambizioso che intreccia tradizione e futuro, immaginazione e identità, coinvolgendo attivamente associazioni, imprese, artisti e cittadini rappresenta un’occasione concreta per rafforzare il legame tra cultura e sviluppo, tra comunità e innovazione. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti i promotori, ai partner e alle realtà coinvolte per l’impegno profuso nella realizzazione di questo progetto. Invito tutta la cittadinanza a partecipare e a lasciarsi ispirare da un evento che celebra il potere dell’immaginazione e la bellezza della condivisione”. “Utopica è già nei nostri cuori e tutti noi di LEG non aspettiamo altro che renderla viva e regalarla al pubblico – dichiarano Tania Ferri, Elisabetta De Luca e Sandro Giacomelli, soci fondatori di LEG Live Emotion Group – Desideriamo ringraziare il Comune di Senigallia per la fiducia che ha riposto in noi: lavorare in una città così straordinariamente bella è già, di per sé, emozionante. Senigallia, con il suo fascino autentico, il suo territorio accogliente e la sua energia vitale è un luogo che emoziona e ispira. Conosciamo bene la Regione Marche e iniziare qui un percorso come questo ci rende felici e orgogliosi. Un sentito ringraziamento va anche al Direttore Artistico, ideatore del progetto, al nostro Gianluca Del Carlo e a tutta la squadra dello staff. Insieme, con entusiasmo, professionalità e passione condivisa, stiamo costruendo qualcosa che sentiamo essere speciale”.

Con parole cariche di passione, Gianluca Del Carlo, Direttore Artistico di Utopica, ha espresso l’emozione e l’impegno alla base del festival: “La nascita di un nuovo festival è sempre un atto magico, un’alba carica di promesse, un battito d’ali nel vento dell’immaginazione. Come un romanzo, ogni festival è una creazione viva. Ha un’origine, un’idea che germoglia lentamente nel silenzio e poi esplode in forme, colori, visioni. Un festival introduce personaggi, apre portali, disegna mappe di avventure e scoperte. È un viaggio, un’epopea collettiva: per chi lo sogna, per chi lo attraversa, per chi lo custodisce nella memoria. Così nasce Utopica: al crocevia incantato tra fantasy e fantascienza, là dove la magia si intreccia con la tecnologia, dove incantatori e viaggiatori stellari camminano fianco a fianco, e le leggi della realtà si piegano all’immaginazione, un universo ibrido e meraviglioso, dove il soprannaturale si fonde con il possibile, dove castelli fluttuano tra le stelle e laboratori futuristici sorgono tra le foreste incantate. Ma il vero cuore di Utopica non è fatto solo di mondi e creature straordinarie, è fatto di Libertà: la possibilità di essere pienamente sé stessi, di indossare armature di luce o mantelli d’ombra, di liberarsi nei cieli come draghi cibernetici o danzare nel tempo come alchimisti delle emozioni, di vivere le proprie passioni senza veli, senza maschere, senza paura… senza giudizi! Utopica è una Woodstock della creatività, un rituale collettivo dove l’immaginazione esplode in mille forme, un crocevia di sogni, un terreno fertile per idee mai pensate prima. È un luogo che accoglie, trasforma, libera… un luogo dove chi partecipa non è spettatore ma artefice dell’evento. Un luogo dove, insieme, possiamo disegnare un mondo diverso… più fantastico, più inclusivo… più nostro!” Il programma è vastissimo e si articola su quattro aree principali, trasformando i luoghi più suggestivi della città in universi fantastici:

Fossato e sotterraneo della Rocca Roveresca: un viaggio immersivo tra mondi diversi. Il Fossato ospiterà le aree di Star Wars e Steampunk e un’epica sezione Medieval Fantasy dedicata a “Il Signore degli Anelli”. Nel sotterraneo, la magia di Harry Potter prenderà vita. Un ruolo di spicco sarà rivestito dalle associazioni di cosplay, con raduni e installazioni scenografiche come l’imponente AT-ST alta 6 metri di EmpiRa Star Wars Fan Club.

Piazza del Duca: sarà il cuore artistico e commerciale del festival. Qui si troverà l’Artist Alley, a cura di Giovanni “Zeth Castle” Zaccaria, con oltre 30 artisti tra cui nomi noti come Alex Massacci e Riccardo Crosa. L’area ospiterà anche un vasto spazio commerciale dedicato alle ultime tendenze del mondo nerd.

Foro Annonario: questo spazio diventerà il regno del gioco, grazie alla collaborazione con Dadi e Mattoncini e Ludolabo. Saranno allestite aree per il gioco libero, dimostrazioni, tornei (con iscrizione gratuita) e la possibilità di cimentarsi con giochi di miniature e di ruolo. Sarà presente anche la casa editrice indipendente Scribabs con gli ospiti Therion.

Piazza Simoncelli (Main Stage): l’arena principale del festival dove immaginazione e talento si fondono in performance multisensoriali. Il palco ospiterà artisti e show di grande impatto come Giorgio Vanni, le leggendarie sigle TV, il party Mai dire Goku e la band GRIMM. Non mancheranno la Movie Zone a cura di Andrea Bedeschi, con talk e incontri dedicati a cinema e doppiaggio (ospiti Chiara e Mattia Fabiano, voci di Mercoledì e Stranger Things, e Lorenzo Scattorin), e il progetto Comics&Science con workshop e live drawing di Davide La Rosa. Inoltre, il festival si arricchisce di iniziative sociali, come la raccolta fondi di Fondazione Veronesi con r2kt per le malattie pediatriche, e attività interattive come la Caccia al Tesoro Tech e Il Cervellone Live Show, a cura di Ludica Eventi.





