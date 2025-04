V edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit: due giorni per il futuro della sicurezza digitale

(Adnkronos) – Roma, 8 aprile 2025 – Al via la V edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit, l’appuntamento principale in Italia dedicato alla cybersicurezza e all’innovazione, che si terrà il 9 e 10 aprile 2025 a Roma, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, nel prestigioso Palazzo Simonetti Odescalchi. L’evento è organizzato da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, in partnership con Alé Comunicazione, ASSOCISO – Associazione Nazionale Chief Information Security Officer, l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” e gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia. Una manifestazione che si consolida come punto di riferimento italiano ed europeo sul tema della cybersicurezza, difesa europea e sicurezza nazionale, una piattaforma unica di dialogo tra istituzioni, imprese e mondo accademico. Tra i patrocini ricevuti, di particolare rilevanza quello dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), che parteciperà attivamente, confermando l’importanza strategica dell’iniziativa nel promuovere la sicurezza digitale a livello nazionale ed europeo. L’Innovation Cybersecurity Summit ospiterà una due giorni di dibattiti, tavole rotonde e sessioni tecniche con i più autorevoli esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. Tra i protagonisti confermati si segnala: Prefetto Vittorio Rizzi, Direttore Generale del DIS – Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, figura chiave nella gestione della sicurezza nazionale; On. Emanuele Prisco, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, impegnato nelle politiche di sicurezza pubblica; Amm. Andrea Billet, Direttore del Servizio Certificazione e Vigilanza dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, punto di riferimento nella protezione cyber italiana; Dott. Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, leader nella lotta al crimine informatico; Gen. Arturo Guarino, Capo del II Reparto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, esperto in sicurezza e intelligence; Gen. Davide Pilatti, Stato Maggiore della Difesa, VI Reparto Informatica Cyber e Telecomunicazioni, specialista in strategie militari cyber; Gen. C.A. Giovanni Gagliano, Presidente della Commissione di Valutazione per l’Avanzamento dei Marescialli – Stato Maggiore Esercito, voce autorevole della Difesa; Gen. B. Pasquale Pilerci, Capo Ufficio Ispettivo e Logistico della Direzione Investigativa Antimafia, con una lunga esperienza nelle indagini ad alto rischio; Ten. Col. Andrea Marchi, Capo Ufficio “Infostruttura Aeronautica e Sicurezza Cyber” della 3^ Divisione del Comando Logistico Aeronautica Militare, esperto di cyberdefense aeronautica; On. Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento Europeo, impegnata nelle politiche comunitarie; Dott. Luca Tagliaretti, Executive Director dell’European Cybersecurity Competence Centre (ECCC), guida europea nella ricerca e innovazione cyber; Dott. Mario Beccia, Deputy Chief Information Officer for Cybersecurity della NATO, protagonista della sicurezza cibernetica internazionale; Dott. Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Min. Plen. Fabrizio Lobasso, Vice Direttore Generale per l’internazionalizzazione economica della Direzione generale per la promozione del sistema paese – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; On. Ettore Rosato, Segretario del Copasir – Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Prof. Antonio La Gatta, Esperto, Dipartimento per la Trasformazione Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ing. Carlo Bauleo, Dip. per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Dott.ssa Chiara Giacomantonio, Direttrice della Direzione Amministrazione, funzionamento e vigilanza, AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; Avv. Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali; Dott.ssa Nicla Ivana Diomede, Direttore Dipartimento Cybersecurity Roma Capitale; Ing. Luisa Franchina, Presidente Associazione Italiana Esperti Infrastrutture Critiche; On. Alessandro Giglio Vigna, Presidente Commissione Affari Europei della Camera dei Deputati; Cons. Eugenio Albamonte, Sostituto Procuratore Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; Vittorio Calaprice, Cybersecurity Specialist Rappresentanza Commissione Europea in Italia;On. Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati. L’elenco dei relatori include ulteriori personalità di spicco dal mondo delle aziende e dai CISO delle principali corporate italiane ed internazionali, consolidando il Summit come evento di riferimento per il settore. Il programma dell’evento si articolerà attorno a questioni strategiche per il presente e il futuro della sicurezza digitale: Cyber-Difesa Europea: il ruolo dell’Europa nella costruzione di una strategia condivisa contro le minacce cibernetiche, anche in sinergia con la NATO; Sicurezza delle Infrastrutture Critiche: protezione di reti energetiche, trasporti e sanità da attacchi sempre più sofisticati; Zero Trust e Sicurezza Proattiva: l’evoluzione dei modelli di sicurezza verso un approccio preventivo e resiliente; Investimenti e ricerca per lo sviluppo tecnologico: il sostegno all’innovazione come leva per la competitività e la sovranità digitale del Paese.

Gabriele Ferrieri Presidente dell’ANGI ha rilasciato un’importante dichiarazione in vista dell’evento: “La cybersicurezza è oggi il pilastro su cui si regge la sicurezza europea. In un contesto globale segnato da minacce ibride e attacchi sempre più avanzati, proteggere il nostro ecosistema digitale non è solo una questione tecnica, ma un imperativo strategico per garantire la sovranità e la stabilità dell’Europa. L’Innovation Cybersecurity Summit promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori rappresenta un’occasione cruciale per unire competenze, visioni e risorse, costruendo un fronte comune contro i rischi del futuro.” “La presenza all’Innovation Cybersecurity Summit di rappresentanti delle istituzioni più rilevanti del Paese e di partner tra le più importanti aziende della cybersecurity in Italia e nel mondo, dimostra che c’è la richiesta di indispensabile incontro tra pubblico e privato per raggiungere un cyber spazio libero e sicuro e questo nostro evento sia è dimostrato ancora una volta la piattaforma ideale per far crescere questa collaborazione” ha così commentato Robert Hassan, Ceo di Alé Comunicazione e Presidente di CyberArea. “La scelta di ASSOCISO di essere main partner di un’iniziativa così rilevante, con rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee di alto livello, conferma il nostro impegno nel promuovere una cultura della sicurezza informatica che sia condivisa, aperta al confronto e orientata al rafforzamento del Sistema Paese. Crediamo fortemente nel ruolo attivo dei Chief Information Security Officer, come interlocutori chiave per le istituzioni e per l’ecosistema industriale”. Così Igor Kranjec, Segretario Generale ASSOCISO. “In qualità di primo Ateneo digitale in Italia, riteniamo che il tema della cybersecurity debba occupare un ruolo di assoluta centralità nella formazione universitaria. Per questo, abbiamo scelto di integrarla in modo strutturale sia nei corsi di laurea che nell’offerta post-lauream. Ospitare un summit su questi temi significa per noi rafforzare il ruolo dell’università come punto di riferimento nel dibattito nazionale sulla sicurezza digitale, in un confronto aperto tra accademia, istituzioni e mondo produttivo.” Così invece Alessio Acomanni, Presidente esecutivo dell’Università studi Guglielmo Marconi. La V edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit si propone come un laboratorio di idee e soluzioni, offrendo a professionisti, aziende e istituzioni l’opportunità di esplorare tecnologie all’avanguardia, condividere best practice e definire strategie innovative per un futuro digitale sicuro. Numerosi i partner sostenitori: TrendMicro, Tinexta Cyber, HWG Sababa, Lutech, Accenture, CrowdStrike, Olidata, Netskope, TeamSystem, SentinelOne, Fata Informatica, Netalia e Mama Industry. Per maggiori informazioni e per registrarsi: www.cybersecitalysummit.it. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)