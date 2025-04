VivaTech a Parigi a giugno, l’evento europeo esplora le frontiere dell’innovazione

(Adnkronos) – Dal cuore di Parigi, la Porte de Versailles si prepara ad accogliere, dall’11 al 14 giugno, la nona edizione di VivaTech, un evento che ha saputo imporsi come fulcro dell’innovazione europea. Quest’anno, l’attenzione si sposta oltre i confini della mera tecnologia, abbracciando le sfaccettature economiche, geopolitiche, sociali e ambientali che definiscono il nostro tempo. VivaTech diventa così un osservatorio privilegiato per comprendere le trasformazioni in atto, un luogo di incontro tra i massimi esperti, le startup più promettenti e i leader che stanno plasmando il futuro. In meno di un decennio, questo appuntamento ha guadagnato una rilevanza straordinaria, attirando nel 2024 oltre 165.000 visitatori. Un numero che testimonia la crescente importanza dell’innovazione nel dibattito globale. L’edizione 2025 non farà eccezione, con la partecipazione di oltre 14.000 startup e leader del settore tech provenienti da ogni angolo del mondo. L’intelligenza artificiale si conferma protagonista indiscussa, un motore di cambiamento che sta ridisegnando interi settori. Accanto ad essa, le industrie creative, in costante evoluzione, mostreranno come la tecnologia stia reinventando l’arte e l’intrattenimento. Un’attenzione particolare sarà dedicata al benessere, con startup impegnate a migliorare la qualità della vita, l’accesso alle cure mediche e la sostenibilità ambientale. Ma VivaTech è anche un palcoscenico per le dinamiche geopolitiche, con la presenza di ecosistemi tecnologici provenienti da diverse parti del mondo. La partecipazione di paesi come la Cina, gli Stati Uniti, la Polonia, il Libano, l’Arabia Saudita, El Salvador e la Nigeria sottolinea la dimensione globale dell’evento. Inoltre, gli “Africa Tech Awards” evidenzieranno l’imprenditorialità del continente Africano. L’evento vedrà la partecipazione di relatori di fama internazionale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)