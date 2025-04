WhatsApp ‘aggiorna’ la sua privacy. In arrivo novità su esportazione chat

(Adnkronos) – WhatsApp sta lavorando a una funzione avanzata della privacy per le chat. Sta mettendo a punto una funzionalità che eviti il salvataggio automatico di video e foto nella galleria, anche di chi le riceve, e che limiti l’esportazione dei messaggi ad altri dispositivi come annuncia il sito WaBetainfo. Un sistema che sarebbe accompagnato dal messaggio di adesione dell’utente a questo ulteriore step di sicurezza con una notifica che apparirà a chi è dentro a un gruppo. La funzione dovrebbe riguardare anche Meta Ai, disattivando il ‘cerchietto blu’ sulla destra per le conversazioni protette. Ancora, però, è in fase di test e non si sa quando si potrà utilizzare. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)