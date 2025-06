Xiaomi SU7 Ultra scende in pista su Gran Turismo 7

(Adnkronos) – Su Gran Turismo 7, il celebre simulatore di guida disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5, debutta il marchio Xiaomi con la SU7 Ultra. E’ il risultato di una partnership siglata fra il gruppo cinese e Polyphony Digital in occasione del Round One del Gran Turismo World Series 2025. L’aggiunta di Xiaomi SU7 Ultra in quello che è riconosciuto come uno dei simulatori di guida più realistici al mondo, grazie a parametri ingegneristici che rispecchiano le prestazioni reali dei veicoli, riflette l’ascesa delle auto elettriche intelligenti ad alte prestazioni all’interno del settore automotive. A maggio 2025, Kazunori Yamauchi, ideatore di Gran Turismo, ha incontrato a Pechino Lei Jun, fondatore, presidente e CEO di Xiaomi Group e ha effettuato un test drive immersivo di Xiaomi SU7 Ultra dopo avere visitato la fabbrica di veicoli elettrici del gruppo a Yizhuang. Come ha sottolineato Yamauchi “l’industria automobilistica cinese ha compiuto passi da gigante, e Xiaomi — un attore relativamente nuovo nel settore — è già riuscita a creare un veicolo eccezionale, Xiaomi SU7, inserendola come elemento fondamentale del suo ampio ecosistema smart, che va dagli smartphone e wearable agli elettrodomestici. Peraltro il prototipo di Xiaomi SU7 Ultra ha superato i limiti prestazionali convenzionali al Nürburgring. Di fronte a questi traguardi, sono profondamente colpito dal coraggio, dalla curiosità, dalla passione e dalla determinazione con cui questa azienda si impegna per raggiungere obiettivi così ambiziosi. Questo spirito si riflette pienamente nella filosofia di Gran Turismo e di Polyphony Digital.” Xiaomi ha completato il suo ecosistema “Human x Car x Home” nel 2024 con il lancio della sua prima auto elettrica, la SU7. Il modello top di gamma SU7 Ultra integra innovazioni proprietarie, tra cui l’HyperEngine V8 di Xiaomi (27.200 giri/min; 578 PS; 635 N-m), un sistema di configurazione trimotore proprietario. Con 1.548 CV, una velocità massima superiore a 350 km/h e un’accelerazione massima da 0 a 100 km/h di 1,98 secondi, Xiaomi SU7 Ultra detiene diversi record di pista per veicoli a quattro porte. Peraltro, si sottolinea, guardando al futuro, Xiaomi e Gran Turismo hanno annunciato la volontà di collaborare ulteriormente allo sviluppo del concept car Xiaomi Vision Gran Turismo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)