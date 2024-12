Yu-Gi-Oh! Card Game The Chronicles, arriva la serie animata su YouTube

(Adnkronos) – Konami Digital Entertainment ha annunciato la produzione di una nuova serie di cortometraggi animati promozionali dedicati a Yu-Gi-Oh! Card Game The Chronicles. La serie, realizzata da Konami animation, esplorerà il mondo del gioco di carte collezionabili, approfondendo le storie di alcuni dei mostri più amati dai fan. L’annuncio è stato dato durante la Jump Festa 2025, evento dedicato al mondo di manga e anime che si svolge annualmente in Giappone e che vede per protagonisti i personaggi di Shonen Jump, la celebre rivista di manga di Shueisha. Gli episodi, che saranno pubblicati con cadenza mensile, si concentreranno su personaggi iconici come Assaltatrice del Cielo Asso – Raye, Caduto di Albaz e Dogmatika Ecclesia, la Virtuosa. Tra le trame principali, assisteremo alla rivalità tra Assaltatrice del Cielo Asso – Raye e Assaltatrice del Cielo Asso – Roze, destinate a scontrarsi grazie a una tecnologia futuristica. Konami animation, fondata nel febbraio 2024, è una divisione di Konami dedicata alla creazione di animazioni di alta qualità. Lo studio si avvale delle competenze e delle tecnologie acquisite da Konami nel corso degli anni, sia nel settore dei videogiochi che in quello dell’animazione, con l’obiettivo di realizzare prodotti accattivanti e di respiro internazionale. Gli episodi di Yu-Gi-Oh! Card Game The Chronicles saranno disponibili sul canale YouTube ufficiale Yu-Gi-Oh! OCG. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)