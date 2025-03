Yu-Gi-Oh! Master Duel supera gli 80 milioni di download

(Adnkronos) – Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) ha annunciato, in una nota ufficiake, che Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ha raggiunto la notevole cifra di 80 milioni di download a livello globale. Per commemorare questo importante successo, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL offre ai giocatori che effettueranno il login durante il periodo celebrativo fino a 1.000 gemme gratuite. Inoltre, i giocatori avranno l’opportunità di ottenere non uno, ma ben tre pacchetti gratuiti del nuovissimo Selection Pack “Metal Raiders’ Dominance”, unitamente a un’icona esclusiva di Mago Silente LV8, disponibile come bonus di accesso gratuito. Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL si è affermato come un’esperienza di gioco coinvolgente, offrendo emozionanti duelli cross-platform, una resa grafica di elevata qualità che conferisce nuova vitalità alle iconiche carte, e un flusso costante di eventi e tornei competitivi. Ormai parte integrante del prestigioso Campionato Mondiale di Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL rappresenta l’incarnazione digitale definitiva del celebre Gioco di Carte Collezionabili, disponibile sulle moderne piattaforme di gioco. Il nuovo Selection Pack “Metal Raiders’ Dominance” introduce inedite strategie e potenti carte. Tra queste spicca Drago Metallico Pieno Nero Occhi Rossi, potenziato da Metalmorph Massimo e dotato di affilati artigli metallici, che si configura come una carta centrale del nuovo set. Da una dimensione ignota, fa la sua comparsa anche un illusionista evoluto di straordinaria abilità: Artistamagus Alto Mago del Trapezio, pronto a scompigliare le strategie degli avversari. Per celebrare il traguardo raggiunto, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL offre una serie di bonus login giornalieri per un periodo limitato: GIORNO 1: 300 Gemme GIORNO 2: Ticket per un nuovo Selection Pack x1 (con almeno 1 carta SR garantita) GIORNO 3: 200 Gemme GIORNO 4: Ticket per un nuovo Selection Pack x1 GIORNO 5: 200 Gemme GIORNO 6: Icona LP 8000 GIORNO 7: 100 Gemme GIORNO 8: Ticket per un nuovo Selection Pack x1 GIORNO 9: 100 Gemme GIORNO 10: 100 Gemme Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL si presenta come l’esperienza digitale definitiva dell’iconico Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). Il gioco vanta una grafica molto curata in risoluzione 4K, una vasta libreria di oltre 10.000 carte da collezionare, una corposa campagna single-player nella modalità Solo, intense sfide online, tornei competitivi, eventi a tempo limitato e numerose altre funzionalità pensate per intrattenere un’ampia gamma di giocatori. Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è disponibile in formato free-to-play con la possibilità di effettuare acquisti in-game sulle piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC tramite Steam, Nintendo Switch, nonché su dispositivi mobili iOS e Android. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)