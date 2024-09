Abbas all’Onu: “Stop genocidio, basta inviare armi a Israele”

(Adnkronos) – ”Smettete di uccidere bambini e donne. Fermate il genocidio. Smettete di inviare armi a Israele”. Questo l’appello che il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) Mahmoud Abbas ha rivolto all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. ”Questa follia non può continuare. Il mondo intero è responsabile di ciò che sta accadendo alla nostra gente a Gaza e in Cisgiordania”, ha aggiunto affermando che il popolo palestinese è stato sottoposto a ”uno dei crimini più atroci della nostra era” per quasi un anno ormai. Si tratta, ha proseguito, di un ”crimine di una guerra e di un genocidio su vasta scala” che Israele sta perpetuando. “Non ce ne andremo. Non ce ne andremo. Non ce ne andremo”, ha scandito Abbas per tre volte, affermando così che i palestinesi non lasceranno la loro terra nonostante le operazioni israeliane. Tra gli applausi dell’aula, Abbas ha aggiunto che ”la Palestina è la nostra patria. E’ la terra dei nostri padri, dei nostri nonni. Resterà nostra. E se qualcuno dovesse andarsene, sarebbe un occupante usurpatore”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)