Accoltellato fuori da un bar a Milano, Saidilly resta in carcere

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Resta in carcere Lamin Saidilly, il 22enne che sabato mattina, fuori da un bar di via Capecelatro, in zona San Siro a Milano, ha colpito con una ventina di coltellate uno sconosciuto di 55 anni. Lo ha deciso il gip Luigi Iannelli, convalidando l’arresto per tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione. Aggravante, quest’ultima, non riconosciuta la gip, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per Saidilly per il rischio di fuga e di reiterazione del reato.

Era stato lo stesso 22enne a dire ai poliziotti, mentre veniva bloccato sabato mattina: “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”. Una frase che ora dice di non ricordare, così come tutta la dinamica dell’aggressione. Ieri, infatti, nell’interrogatorio in carcere davanti al gip Saidilly si è avvalso della facoltà di non rispondere.

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