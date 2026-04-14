Adinolfi denuncia ‘Le Iene’: “Contro di me agguati ad personam”

(Adnkronos) –

Mario Adinolfi all’Adnkronos annuncia di aver “denunciato e querelato” la trasmissione televisiva ‘Le Iene’ per “i loro servizi contro di me attivati ossessivamente dal 2016 per dieci anni consecutivi”, dopo l’accesa discussione tra il leader del Popolo della Famiglia, avvenuta lo scorso 11 aprile, con l’inviato del programma di Italia 1 ‘Le Iene’, Filippo Roma, fuori dall’hotel dove Adinolfi presentava la sua candidatura a sindaco di Prato. L’alterco con il giornalista di Mediaset, secondo quanto documentato anche da riprese amatoriali, sarebbe degenerato quando Adinolfi avrebbe afferrato l’inviato per i capelli chiedendogli ripetutamente: ‘Era una figurante o no?’.

“Mi sono recato in commissariato a sporgere denuncia contro Pier Silvio Berlusconi, Davide Parenti, Filippo Roma, Alfredo Liuzzi, Cristina Zaccanti, Carlo Bravi, Rti e Mediaset – racconta Adinolfi – Ho sempre ritenuto prioritario tutelare la libertà di critica anche e soprattutto nei miei confronti. Ora però la serialità delle diffamazioni attuate sistematicamente dal 2016, guardacaso sempre a ridosso di momenti elettorali, con agguati ad personam sotto la mia abitazione di residenza ed in innumerevoli eventi pubblici, con ricadute che hanno leso gravemente anche mia moglie e le mie figlie, ha richiesto un atto che avrei volentieri evitato ma si è reso evidentemente necessario”, conclude il leader del Popolo della Famiglia. (di Alisa Toaff)

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)