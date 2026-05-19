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Alcaraz e la lettera a Sinner: “Tornerò presto, aspettami”. Ma è fake

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz scrive a Jannik Sinner… ma è fake. Oggi, martedì 19 maggio, a pochi giorni dal trionfo del tennista azzurro agli Internazionali d’Italia 2026, è cominciata a circolare sul web, e su numerose testate nazionali, una presunta lettera a cuore aperto scritta dallo spagnolo per complimentarsi con il numero 1. Peccato però che quelle belle parole fossero figlie di una pagina X di satira tennistica. 

“Jannik, guardo la finale da casa con il ghiaccio sul polso. Ogni volta che il telefono vibra… c’è di nuovo il tuo nome. Un altro trofeo. Un’altra domenica in cui fai la storia come fosse la cosa più normale del mondo”, ha scritto il ‘finto’ Alcaraz in una storia, mai pubblicata, su Instagram, “9 titoli Masters già… pazzesco. A volte penso che vinci troppo quando io non ci sono. Il tennis sembra strano quando non ti guardo dall’altra parte della rete tra un punto e l’altro. Il circuito è troppo silenzioso senza le nostre partite. Mi manca questa sensazione… entrare in campo sapendo che dall’altra parte ci sei tu, pronto alla guerra”. 

La (finta) chiusura di messaggio è quasi commovente: “Tornerò presto… e spero che tu sia ancora lì ad aspettarmi. Vamos”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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