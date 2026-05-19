Auto sulla folla a Modena, El Koudri non risponde al gip

(Adnkronos) – Non ha risposto alle domande del gip di Modena, durante l’udienza di convalida del fermo, Salim El Koudri, l’uomo che con la sua auto sabato 16 maggio ha falciato deliberatamente sette persone in pieno centro a Modena. Assistito dall’avvocato Fausto Gianelli, il 31enne deve rispondere delle accuse di strage e lesioni aggravate dall’uso del coltello contestate dalla procura di Modena guidata dal procuratore Luca Masini che coordina l’indagine con la pm Monica Bombana. La pubblica accusa ha chiesto la conferma del carcere, richiesta su cui il giudice per le indagini preliminari si è riservato.

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