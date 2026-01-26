6.6 C
Alcaraz mima i crampi agli Australian Open, presa in giro a Sinner?

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz prende in giro Jannik Sinner? I crampi accusati dall’azzurro nel terzo turno degli Australian Open 2026 contro Spizzirri e la ravvicinata chiusura del tetto, che ha ‘salvato’ il numero due del mondo, continuano a far discutere, anche tra gli stessi giocatori. Nelle ultime ore è diventato virale un video in cui Alcaraz sembra sfottere il rivale, mimando proprio il gesto dei crampi. 

Succede tutto dopo il match point trasformato contro Tommy Paul, nella partita valida per gli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Alcaraz esulta e fa finta di toccarsi la coscia, iniziando a zoppicare. Qualche secondo e ricomincia a camminare normalmente, scoppiando a ridere verso il suo angolo. Un riferimento che, a meno di 24 ore da quanto successo a Sinner in campo, sembra abbastanza palese. 

Eppure, proprio dopo il match con Paul, Alcaraz aveva parlato così dei problemi fisici dell’azzurro: “Jannik è uscito illeso da una situazione difficile. Ha dimostrato ancora una volta di essere un campione”, aveva detto in conferenza stampa, “”Ieri mi sono allenato per 35-40 minuti minuti e ho sentito tanto il caldo, non posso immaginare cosa significhi giocare una partita in quelle condizioni”. 

“Ho visto la partita di Sinner, mi piace vedere Jannik quando gioca e seguire quello che succede. Sono situazioni molto difficili e bisogna trovare un modo per uscirne quando si fanno i conti con il caldo o con altri fattori esterni. Jannik ha dimostrato il campione che è, uscendone per certi versi illeso”, ha conclsuo il numero 1 del mondo, “I problemi fisici ci sono sempre, sono sicuro che Jannik recupererà nel modo migliore”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

