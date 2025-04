Ascolti record per il Tg1, lo Speciale funerali Papa supera il 43% di share

(Adnkronos) – Ascolti record per lo Speciale Tg1 sui funerali di Papa Francesco che, nella diretta partita alle 8.22 di ieri e conclusa alle 13.30, ha totalizzato oltre 4 milioni e mezzo (4.576.000) di telespettatori e uno share del 43,44%. A seguire, ottimi ascolti anche per il Tg1 delle 13.30 che è stato seguito da 5.633.000 di telespettatori per uno share del 36,14%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)