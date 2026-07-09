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Ascolti tv, boom Temptation Island: record su Canale 5 con 32,3%

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Ascolti record per la terza puntata di ‘Temptation Island’, in onda ieri su Canale 5, che segna il miglior risultato della storia del docu-reality con 4.007.000 di spettatori e il 32,3% di share. Medaglia d’argento per Rai1 con ‘Lino d’Italia – Storia di un itAlieno’ che ha interessato 1.553.000 spettatori e il 10,7% di share mentre Rai3 con ‘Un Giorno in Pretura’ ha totalizzato 795.000 spettatori (5,2% share).  

Fuori dal podio troviamo ‘White Elephant – Codice criminale’ su Italia1 con 772.000 spettatori (5,2%) mentre ‘In Onda Prima Serata’ su La7 ha ottenuto 708.000 spettatori (4,6% share). Seguono: Rai2 con ‘Tutta la Verità su Lilly’ (650.000 spettatori, 5,5% share); Rete 4 con ‘Zona Bianca’ (615.000 spettatori, 5,6% share); Nove con ‘Tutte lo vogliono’ (321.000 spettatori, 2,2% share) e Tv8 con ‘Now You See Me – I maghi del crimine’ (298.000 spettatori, 2,1% share). 

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