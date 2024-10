Ascolti tv, Don Matteo domina la prima serata

(Adnkronos) – ‘Don Matteo 14’ domina la prima serata di ieri. La fiction in onda su Rai 1 ha raggiunto 4.325.000 telespettatori e il 24,2% di share mentre Canale 5, con la serie turca ‘Endless Love’, è stato visto da 2.528.000 spettatori segnando 14,3% di share. Terzo posto per il programma ‘Le Iene presentano: Inside’ che su Italia 1 ha raggiunto 1.002.000 spettatori e l’8,6% di share. Fuori dal podio Rete 4 con ‘Dritto e rovescio’ che nella serata di ieri ha ottenuto 968.000 spettatori e il 6,6% di share mentre ‘Splendida Cornice’ su Rai 3 ha totalizzato 931.000 spettatori e il 5,5% di share. ‘PiazzaPulita’ su La7 ha, invece, intrattenuto 872.000 spettatori e il 6,2% di share. Seguono: Tv8 con il match Fenerbahce – Manchester Utd, per la Uefa Europa League (710.000 spettatori, 3,5% share); Nove con ‘Il contadino cerca moglie’ (347.000 spettatori, 2% share). In access prime time vince la sfida Rai 1 che con ‘Affari Tuoi’ conquista 5.520.000 e il 26% di share mentre ‘Striscia la notizia’ su Canale 5 ha totalizzato 2.925.000 spettatori e il 13,8% di share. Su La7 ‘Otto e mezzo’ ha fatto registrare 1.918.000 telespettatori e il 9,1% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)