Ascolti tv, Mentana firma maratona elezioni Usa più seguita

(Adnkronos) – Le elezioni presidenziali Usa, vinte da Donald Trump, sono state protagoniste della nottata televisiva, con diverse maratone per monitorare ora dopo ora i voti degli statunitensi. La più seguita è stata quella condotta da Enrico Mentana su La7 che ha ottenuto 525.000 telespettatori e il 12% di share. A seguire, su Rai 1 ‘Porta a Porta Speciale’ ha totalizzato 637.000 telespettatori con uno share del 10,5%. Infine, ‘Tg3 Speciale Elezioni Usa’ ha raggiunto 274.000 telespettatori con il 5,3% di share. Per quanto riguarda la prima serata di ieri, martedì 5 novembre, a vincere è Rai 1 con il film ‘Un padre’ che ha registrato 2.706.000 telespettatori e uno share del 15,1 %. Su Canale 5 il debutto de ‘La Talpa’, condotto da Diletta Leotta, ha ottenuto 2.250.000 telespettatori e il 14% di share. Su La7 ‘DiMartedì’ ha ottenuto 1.584.000 telespettatori con uno share del 9,4%. Su Rai 3 ‘Amore criminale – Storie di femminicidio’ è stato visto da 989.000 telespettatori e il 5,4% di share. Su Rete 4 ‘È sempre Cartabianca’ ha registrato 589.000 telespettatori e il 4,96% di share. Poco sotto con il 4,94% di share c’è il film ‘Hercules – La leggenda ha inizio’ che ha intrattenuto 959.000 telespettatori. Nella fascia access prime time ‘Affari Tuoi’, in onda su Rai 1, ha ottenuto 5.441.000 e il 24,9% di share. Su Canale 5 ‘Striscia la notizia’ ha raggiunto 3.101.000 telespettatori con uno share del 14,2%. Su La7 ‘8 e mezzo’ ha raccolto 1.914.000 telespettatori e l’8,8% di share. Infine, su Italia1 ‘N.C.I.S. – Unità Anticrimine’ ha intrattenuto 1.321.000 telespettatori e il 6,1% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)