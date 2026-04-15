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Assegno unico aprile 2026, quando sarà pagato: la data

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Si avvicina la data del pagamento dell’Assegno unico e universale per i figli a carico per quanto riguarda aprile. Sostegno economico per le famiglie con figli a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni), è corrisposto in base alla corrispondente fascia Isee.  

L’importo è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di Isee, ma per i quali l’Isee sia successivamente attestato entro il 30 giugno. L’assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura universale, può essere richiesto anche in assenza di Isee o con Isee superiore alla soglia di 45.939,56 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa. 

Il pagamento per il mese di aprile, come da nota dell’Inps, sarà accreditato tra lunedì 20 e martedì 21.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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