Vinitaly, Serluca, “Unire Vinitaly e America’s Cup è un un risultato importante per la promozione del territorio’ Ultima ora 15 Aprile 2026 08:12 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura — economia webinfo@adnkronos.com (Web Info) © Riproduzione riservata TagsAdnkronosultimora Notizie correlate Ultima ora Stasera tutto è possibile, oggi l’ultima puntata: gli ospiti e le anticipazioni Ultima ora Vinitaly, Maraio: “Il Turismo enogastronomico è una leva strategica, investiamo su identità e territori” Ultima ora Arsenal-Sporting Lisbona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) Ultima ora Zelensky in visita oggi a Roma, incontrerà Mattarella e Meloni Ultima ora Vinitaly, Bonavitacola: “Il vino campano già trainante, da Verona un programma condiviso per nuovi mercati” Ultima ora Bonus nuovi nati, domande al via: fino a 1.000 euro a famiglia Ultima ora Massa: i video, il pugile minorenne e l’autopsia. Cosa sappiamo dell’omicidio di Giacomo Bongiorni Ultima ora ‘Chi l’ha visto?’, dalla violenza giovanile al caso Campobasso: stasera nuova puntata Ultima ora Temporali, grandine e raffiche di vento: scatta l’allerta gialla in 8 regioni Ultima ora Usa-Iran, nuovi negoziati in vista. Trump: “Presto novità”. Europa prepara piano per Hormuz Ultima ora Gelo Trump-Meloni, il governo: “Nostra scelta obbligata, siamo alleati degli Usa ma serve rispetto” Ultima ora Farmaci a rischio in Ue, effetto chiusura Stretto di Hormuz Carica altri Firenze cielo coperto enter location 14.6 ° C 15.7 ° 13.4 ° 62 % 1.3kmh 100 % Mer 19 ° Gio 24 ° Ven 25 ° Sab 26 ° Dom 23 ° Ultimi articoli Primo Piano In migliaia alla fiaccolata per Giacomo Bongiorni. La cugina in lacrime: “Da qui deve iniziare qualcosa” Primo Piano Accoltellato in strada per rapina a Firenze, scoppia la polemica politica Salute e Benessere Verso l’addio al termine pre-diabete, in arrivo riclassificazione del tipo 2: ecco perché Primo Piano Camion portacisterne resta incastrato nella galleria delle Croci di Calenzano: traffico bloccato in A1 verso nord Finanza Mps, lista Cda punta a oltre il 30% in assemblea: possibili 12 consiglieri SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Vinitaly 2026, Campania in primo piano con le sue eccellenze Video News Fumo: presentato a Roma lo studio Logista-Ipsos sul fenomeno dell’illegalità Video News Vinitaly, Bonavitacola: “Vino campano è già trainante, l’America’s Cup aiuta a rafforzare Video news Video News Vinitaly 2026, Campania in primo piano con le sue eccellenze Video News Fumo: presentato a Roma lo studio Logista-Ipsos sul fenomeno dell’illegalità Video News Vinitaly, Bonavitacola: “Vino campano è già trainante, l’America’s Cup aiuta a rafforzare