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Aston Villa-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Il Bologna torna in campo in Europa League. Giovedì 16 aprile i rossoblù affrontano l’Aston Villa – in diretta tv e streaming – in trasferta nel ritorno dei quarti di finale della seconda competizione europea. La squadra di Italiano, che aveva eliminato la Roma agli ottavi, è reduce dalla vittoria casalinga contro il Lecce, battuto 2-0 nell’ultimo turno di Serie A, mentre al Villa Park si ripartirà dal 3-1 con cui gli uomini di Emery si sono imposti al Dall’Ara. 

 

La sfida tra Aston Villa e Bologna è in programma giovedì 16 aprile alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery. 

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano. 

 

Aston Villa-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La partita sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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