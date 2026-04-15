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Borges serve dal basso sul match point, Etcheverry ‘offeso’. E Barcellona fischia

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Fischi e tensione a Barcellona. Oggi, martedì 15 aprile, proprio mentre Carlos Alcaraz annunciava il suo ritiro dall’Atp 500 spagnolo permettendo a Jannik Sinner di allungare al numero 1 del ranking, il portoghese Nuno Borges batteva Tomas Etcheverry negli ottavi di finale del torneo catalano. 

Fin qui, tutto bene, se non fosse che per sigillare il suo successo Borges abbia scelto la maniera meno sportiva possibile, seppur rivelatasi efficace. Sul match point e con il servizio a favore, il portoghese ha scelto di battere dal basso per sorprendere l’avversario, riuscendo effettivamente a firmare un ace. 

Una scelta non molto in linea con il bon ton che caratterizza il tennis, e che ha infatti provocato la reazione di Etcheverry prima e del pubblico poi. L’argentino ha salutato l’avversario senza nemmeno guardarlo in faccia, visibilmente infastidito, mentre gli spalti di Barcellona hanno iniziato a fischiare, non rispondendo al saluto di Borges. 

 

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