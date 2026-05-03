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Attacco hacker a Sistemi Informativi (Ibm), servizi interessati sono stati ripristinati

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(Adnkronos) – Attacco hacker a Sistemi Informativi, la società controllata da Ibm attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni It e che gestisce l’infrastruttura tecnologica per la pubblica amministrazione italiana e diversi grandi aziende. L’attacco è stato contenuto, il sistema è stato stabilizzato e i servizi sono stati ripristinati. “Recentemente – sottolinea Ibm che conferma l’attacco hacker – abbiamo identificato e contenuto un incidente di sicurezza informatica, attivando immediatamente i nostri protocolli di risposta agli incidenti e coinvolgendo i principali esperti di sicurezza informatica, interni ed esterni, per affrontare la situazione”.  

I sistemi di Sistemi Informativi, spiega Ibm, “sono stati stabilizzati, i servizi interessati sono stati ripristinati e continuiamo a monitorare il nostro ambiente mentre indaghiamo sulla questione, collaboriamo con le autorità e forniamo supporto ai clienti interessati”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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