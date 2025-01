Australian Open, Bolelli-Vavassori in semifinale nel doppio

(Adnkronos) – Non solo Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. L’Italia sogna agli Australian Open anche con il doppio. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, teste di serie numero 3, hanno battuto per 6-4 7-6 i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral, strappando il pass per la semifinale del torneo. Affronteranno ora lo svedese Andre Goransson e l’olandese Sem Verbeek, che hanno battuto 6-4 4-6 6-3 Marcelo Arevalo (tennista di El Salvador) e il croato Mate Pavic, numeri 1 Atp in doppio e campioni del mondo Itf per il 2024. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)