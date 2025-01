Belgio, chiuso spazio aereo: problema tecnico a Skeyes

(Adnkronos) –

Chiuso lo spazio aereo belga a causa di un problema tecnico a Skeyes, l’autorità incaricata del controllo dello spazio aereo belga. Lo riferisce Rtbf, la tv pubblica belga. Verso le 15 il sistema di controllo aereo utilizzato da Skeyes per gestire lo spazio aereo “non funzionava correttamente”, spiega alla tv belga il portavoce di Skeyes Kurt Verwilligen. Tutti gli aerei che volavano nello spazio aereo controllato da Skeyes sono stati dirottati verso i Paesi confinanti. L’origine del problema non è ancora nota. Per ora, riferisce la tv belga, nessun aereo può atterrare o decollare negli aeroporti di Zaventem, Anversa, Ostende, Charleroi e Liegi. “A causa di un problema tecnico al controllo del traffico aereo, il traffico aereo in Belgio è attualmente interrotto”, si legge sul sito dell’aeroporto di Bruxelles. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)