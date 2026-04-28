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Belve, stasera l’ultima puntata: ospiti, orari e anticipazioni

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Stasera torna ‘Belve’. L’appuntamento di oggi, martedì 28 aprile, è l’ultimo della stagione su Raidue, prima dell’inizio di ‘Belve Crime’. I tre nuovi ospiti a rispondere alle domande di Francesca Fagnani sono i cantanti Sal Da Vinci e Romina Power e la conduttrice e showgirl Elena Santarelli. 

Romina Power si lascia andare a un racconto inedito della sua vita da adolescente, prima di conoscere Al Bano: le esperienze lisergiche nella Londra anni Settanta, l’infanzia nei collegi, le serate a base di Lsd e una notte a Roma in compagnia di Keith Richards. “Ho pochi ricordi, è una cosa che cancella la memoria”, dice Power con un sorriso, raccontando anche di quella volta che sua madre mise Lsd nel tè del re Hussein di Giordania. 

Tra i momenti più intensi il ricordo della figlia Ylenia.”Parlerei di Ylenia ma se non ha piacere non lo faccio”, spiega la giornalista. Romina Power risponde subito: “Parlo sempre di Ylenia perché so che lei è da qualche parte”. E così Fagnani replica: “Infatti lei dice sempre che ha quattro figli, perché lei sa”, osserva Fagnani. La cantante rivela: “Lo sento, ho dei sogni e ho anche parlato con persone che hanno poteri soprannaturali. Nessuno mi ha mai detto che lei non c’è più”, è la commossa risposta di Romina Power. 

Da quest’anno in onda anche i provini di ‘Belve’: persone comuni siederanno sullo sgabello intervistate da Francesca Fagnani. Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico. 

Come ogni settimana, la puntata va in onda alle 21.20 su Rai 2, ma sarà disponibile anche on demand su RaiPlay e Disney+. 

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