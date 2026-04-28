Scioperi maggio 2026, il calendario completo: bus, treni, aerei, sanità e scuola

(Adnkronos) – Maggio sarà un mese particolarmente ‘caldo’ sul fronte delle proteste dei lavoratori, con ben tre scioperi generali (1, 15-16 e 29 maggio) e diverse proteste nazionali che coinvolgeranno soprattutto i settori della scuola e dei trasporti. Un percorso a ostacoli per i cittadini che devono tenere presente, oltre a quelle degli scioperi generali, anche altre date di ‘stop’: per la scuola, il 6 e 7 maggio; l’11 maggio, per chi deve prendere un aereo; il 18 maggio per la sanità. Il trasporto pubblico locale sarà interessato invece da una serie di proteste articolate territorialmente lungo tutto il mese.

Si inizia con lo sciopero generale nazionale proclamato da da Usi Cit e con l’adesione di Cobas Lavoro Privato, per l’intera giornata del 1 maggio, che interesserà dunque tutte le categorie pubbliche e private, con l’esclusione di trasporti e scuola. Il secondo sciopero generale (indetto da Csle) è in programma dal 15 al 16 maggio: per 48 ore si fermeranno i lavoratori coinvolti del pubblico impiego, dei ministeri, delle scuole di ogni ordine e grado, di università, sanità, marittimi, ferrovie, metalmeccanici, partite Iva, benzinai, agricoltori e associazioni.

Il terzo sciopero generale del mese, indetto da Usi Cit, Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas e con l’adesione di Usi 1912, arriverà il 29 maggio.

Scuola protagonista delle proteste del 6 e 7 maggio. Sono ben sei gli scioperi nazionali proclamati dalle sigle sindacali che coinvolgeranno il personale dirigente, docente e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, con un focus sugli istituti tecnici di tutti gli indirizzi e contro le prove Invalsi, per il recupero del potere d’acquisto dei docenti e Ata, contro la riforma degli istituti tecnici e contro il precariato. A Roma, poi, c’è una seconda giornata da segnare, quella del 12 maggio quando a scioperare per l’intera giornata sarà il personale dei nidi e delle scuole dell’infanzia convenzionate con Roma Capitale. Attenzione ai treni, che si fermano dalle ore 21 del 28 e fino alle 21 del 29 maggio, e alle autostrade, dove la protesta inizia alle ore 22 del 28 maggio per terminare alle ore 22 del 29).

E se il 7 maggio è in programma lo sciopero nazionale del trasporto marittimo (dalle ore 00.00 alle ore 23.59), l’11 maggio sarà invece la giornata ‘nera’ del trasporto aereo. Per quella data è in programma non solo lo sciopero unitario e nazionale di Easyjet, dalle ore 10 alle 18, ma anche una serie di proteste articolate a livello locale, in diversi settori, che rischiano di mandare in tilt il trasporto aereo. A fermarsi saranno infatti anche i dipendenti delle società di servizi e sicurezza aeroportuale a Cagliari, di Enav a Roma e Napoli, di Adr Security a Fiumicino e delle società di handling a Palermo.

Per quanto riguarda la sanità, la data da segnare è quella del 18 maggio quando lo sciopero nazionale coinvolgerà, sempre per l’intera giornata, i lavoratori del servizio sanitario nazionale, delle cooperative sociali, delle società e delle associazioni dei settori socio-sanitari-assistenziali-educativi (indetto da Usi 1912 e Usb lavoro privato).

Dal 25 al 29 maggio si ferma il trasporto merci su gomma dalle ore 00.00 del 25 maggio alle ore 24.00 del 29 per lo sciopero nazionale indetto da Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Fai, Fiap, Sna/casartirgiani, Unitai, Agci, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro E Servizi.

Il 5 maggio si ferma il trasporto pubblico locale di Messina per lo sciopero dei dipendenti Atm dalle ore 18 alle ore 22; nella stessa giornata sciopera il trasporto ferroviario a Firenze e i taxi a Napoli dalle ore 8 alle ore 22. Disagi a Potenza previsti per l’8 maggio per lo sciopero del personale di Miccolis dalle ore 15.01 alle ore 19. Sempre l’8 maggio si prevedono disagi a Trento per lo sciopero di Trentino Trasporti dalle ore 11 alle ore 15. Dal 9 al 10 maggio Orsa Trasporti indice lo sciopero dei lavoratori Eav a Napoli (dalle ore 19.31 del 9 alle ore 19.30 del 10 maggio). Il 14 maggio sciopera il trasporto pubblico di Novara (Sun) da inizio servizio alle 5.30, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 a fine servizio.

Il 15 maggio si ferma il trasporto pubblico locale a Catania (Amts Catania) per la protesta indetta da Cub trasporti dalle ore 00.01 alle ore 23.59; disagi anche a Terni, Padova, Rovigo, Perugia e Salerno per lo sciopero di Busitalia Sita Nord proclamato da Usb Lavoro Privato e Adl Cobas per 24 ore con fasce di garanzia e modalità decise a livello territoriale. Il 20 maggio è in programma lo sciopero del trasporto pubblico locale a Napoli di Eav, dalle ore 9 alle ore 13, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal.

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