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Madrid, oggi ottavi Sinner-Norrie: orario, precedenti e dove vederla

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Madrid. Oggi, martedì 28 aprile, il fuoriclasse azzurro affronta – in diretta tv e streaming – il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo. Il numero uno del ranking Atp arriva dall’agile successo contro Moller, mentre il suo avversario ha eliminato l’argentino Tirante nel terzo turno. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. 

Sinner affronterà Norrie agli ottavi oggi, martedì 28 aprile: il match, primo sul Centrale, inizierà intorno alle 11. Non ci sono precedenti tra due: la sfida sarà una prima volta per entrambi i giocatori. 

Sinner-Norrie, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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