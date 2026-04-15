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Bisceglie, cinque indagati per la morte della 12enne schiacciata da un albero

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Cinque persone sono indagate per la morte di Alicia Amoruso, la dodicenne schiacciata a Bisceglie da un albero di pino, a tronco grosso, caduto durante le forti raffiche di vento che spiravano sulla cittadina in provincia di Barletta-Andria-Trani. Si tratta di un atto dovuto in considerazione degli accertamenti tecnici irripetibili programmati, a partire dall’autopsia il cui incarico verrà conferito oggi e alla necessità conseguente di nominare consulenti di parte.  

Nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Trani, con l’ipotesi di concorso in omicidio colposo, sono stati iscritti quattro dipendenti del Comune e il rappresentante legale della ditta che si occupa della gestione e manutenzione del verde pubblico. Le indagini si concentrano su azioni o omissioni, sostanzialmente autonome, che possono aver causato l’evento.  

La tragedia è avvenuta in via Veneziano, nei pressi della scuola media ‘Monterisi’ frequentata dall’alunna. Vicino alla transenna che delimita l’area sottoposta a sequestro penale, già da ieri sono stati lasciati fiori, peluche e striscioni per Alicia in cui tra le altre cose familiari, compagni di classe e semplici cittadini reclamano giustizia, oltre a rendere omaggio alla dodicenne.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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