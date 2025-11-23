6.4 C
Firenze
domenica 23 Novembre 2025
Bolelli alza la Coppa Davis, ma… la rompe (poi l’aggiusta)

REDAZIONE
(Adnkronos) –
L’Italia vince la Coppa Davis, ma Simone Bolelli… la rompe. Durante le celebrazioni di rito, quando i protagonisti del trionfo azzurro si sono passati di mano in mano il trofeo, l’Insalatiera d’argento è arrivata al doppista, che l’ha sollevata. A quel punto però il trofeo si è letteralmente diviso in due pezzi, con Berrettini che ha dovuto aiutare il compagno di Nazionale a rimetterla insieme. 

La parte superiore del trofeo è stata quindi reinserita in quello inferiore e l’insalatiera, che per la terza volta consecutiva si tinge d’azzurro, è tornata come nuova. Poi Bolelli, tra sorrisi e risate, l’ha alzata al cielo per l’ovazione di Bologna. 

 

sport

