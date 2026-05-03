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Formula 1, ordine d’arrivo Gp Miami e classifica del Mondiale

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(Adnkronos) –
Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami e resta leader del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, il pilota italiano della Mercedes, partito dalla pole position, ha chiuso la gara al primo posto davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Antonelli resta così primo nella classifica Piloti dopo quattro gare. Ecco ordine d’arrivo del Gp di Miami e la graduatoria aggiornata del Mondiale. 

 

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 

2. Lando Norris (McLaren) 

3. Oscar Piastri (McLaren) 

4. George Russell (Mercedes) 

5. Max Verstappen (Red Bull) 

6. Charles Leclerc (Ferrari) 

7. Lewis Hamilton (Ferrari) 

8. Franco Colapinto (Alpine) 

9. Carlos Sainz (Williams) 

10. Alexander Albon (Williams) 

11. Oliver Bearman (Haas) 

12. Gabriel Bortoleto (Audi) 

13. Esteban Ocon (Haas) 

14. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

15. Fernando Alonso (Aston Martin) 

16. Sergio Perez (Cadillac) 

17. Lance Stroll (Aston Martin) 

18. Valtteri Bottas (Cadillac) 

 

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 100 punti 

2. George Russell (Mercedes) 80 

3. Charles Leclerc (Ferrari) 63 

4. Lando Norris (McLaren) 51 

5. Lewis Hamilton (Ferrari) 49 

 

 

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