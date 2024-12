Bove, notte tranquilla in ospedale. Nuova videochiamata con la squadra

(Adnkronos) – Seconda notte tranquilla per Edoardo Bove, il centrocampista 22enne della Fiorentina che dalla sera di domenica 1° dicembre è ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze in seguito al malore accusato nel primo tempo della partita contro l’Inter. Il calciatore, sottoposto nelle ultime 36 ore ad accertamenti clinici e diagnostici continui per capire le cause del problema cardiaco all’origine del malore, si trova ancora nel reparto di terapia intensiva. Se dovessero proseguire i miglioramenti, già in giornata potrebbe essere trasferito nel reparto di cardiologia. Ieri Bove è stato sottoposto anche a una risonanza magnetica. Intanto per il centrocampista romano, nella mattinata di oggi videochiamata con l’allenatore viola Raffaele Palladino e i compagni di squadra, prima dell’allenamento in vista della gara di Coppa Italia contro l’Empoli, in programma domani sera allo stadio Franchi di Firenze. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)