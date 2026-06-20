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Brasile-Haiti, due gol annullati ad Ancelotti: cos’è successo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Caos e gol annullati in Brasile-Haiti. Oggi, sabato 20 giugno, la Nazionale verdeoro ha affrontato quella caraibica nella seconda giornata del gruppo C dei Mondiali 2026, in una partita caratterizzata anche da alcuni episodi arbitrali. In una partita dominata dalla squadra allenata da Carlo Ancelotti infatti, ci sono state anche due reti annullate al Brasile, una per tempo. 

La prima arriva al 12′. Bruno Guimaraes firma un’assist illuminante per Raphinha, pescato in area con un bel pallonetto. L’attaccante verdeoro del Barcellona apre il sinistro e batte il portiere di Haiti, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. Qualche secondo per il check del Var, che però conferma la decisione dell’arbitro. 

Stesso copione al 78′. Endrick, appena entrato in capo per l’entusiasmo dei tifosi brasiliani, scatta oltre la linea difensiva di Haiti e si presenta solo davanti al portiere avversario, battendolo sotto le gambe. L’arbitro però, anche in questo caso, annulla per fuorigioco. 

 

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