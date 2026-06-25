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Baracchini sospeso dalla conduzione dopo il gesto in diretta, direttore RaiNews: “Tuteliamo la testata”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Alessandro Baracchini è stato sospeso dalla conduzione di RaiNews dopo il gesto del dito medio in diretta, diventato virale sui social.  

A riferirlo è il direttore di RaiNews, Federico Zurzolo, al Comitato di Redazione (cdr): “Considerati anche i comunicati sindacali dei tecnici e il risalto avuto dalla vicenda su social e organi di stampa ritengo opportuno, anche a tutela dell’immagine della Testata e del collega, sospendere immediatamente dalla conduzione Alessandro Baracchini”. 

 

L’episodio risale all’edizione di mezzogiorno di RaiNews24, quando il giornalista aveva appena salutato i telespettatori ed era in attesa della sigla di chiusura che tardava a partire. Per coprire i secondi di silenzio, Baracchini ha provato a parlare, ma proprio in quel momento è partito il jingle. Da lì la reazione del giornalista contro la regia che, pensando di non essere ripreso, ha fatto il dito medio con entrambe le mani verso la telecamera. 

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