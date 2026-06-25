Wimbledon, Sinner e Djokovic si allenano sul campo centrale

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Allenamento di lusso oggi pomeriggio sul campo centrale di Wimbledon alla vigilia del sorteggio e a 4 giorni dall’inizio del torneo previsto per lunedì prossimo. Il campione in carica Jannik Sinner ha condiviso il campo con il 7 volte vincitore dei ‘Championship’ Novak Djokovic, a 39 anni suonati ancora tra i rivali più temibile dell’altoatesino per la conferma del titolo.

Clima disteso tra i due campioni che hanno anche trovato il tempo di sorridere durante la sessione. Ieri il 24enne altoatesino è tornato in campo, vincendo per 6-3, 6-3 nel match esibizione dell’Armani Classic contro Cameron Norrie, a quasi un mese dal ko al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo dove è stato vittima di un malore quando conduceva per due set a zero e per 5-1 nel terzo parziale. Il serbo ha invece preferito dare forfait all’evento, dove avrebbe dovuto sfidare Karen Khachanov, preferendo una seduta di allenamento.

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