9.1 C
Firenze
lunedì 2 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

BTP Valore marzo 2026: tassi fino al 3,50%, cedole trimestrali e premio extra 0,8%

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Parte ufficialmente oggi, lunedì 2 marzo 2026, la settima emissione del BTP Valore, il titolo di Stato pensato per gli investitori retail. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi cedolari minimi garantiti validi per il collocamento in corso fino a venerdì 6 marzo (ore 13), salvo chiusura anticipata. 

La struttura dei rendimenti è “step-up”, cioè crescente nel tempo: 

– 2,50% per il 1° e 2° anno 

– 2,80% per il 3° e 4° anno 

– 3,50% per il 5° e 6° anno 

Le cedole sono pagate ogni tre mesi, offrendo così un flusso periodico di entrate. Al termine del collocamento, il MEF potrà confermare o rivedere al rialzo i tassi definitivi in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura. 

 

Il titolo ha scadenza a 6 anni (2032) e prevede un premio finale extra dello 0,8% del capitale investito per chi lo detiene fino alla scadenza naturale. 

Il collocamento avviene sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana al prezzo di 100 (alla pari), senza commissioni di sottoscrizione. 

– Investimento minimo: 1.000 euro 

— Nessun tetto massimo 

– Ordini interamente soddisfatti (salvo chiusura anticipata) 

La sottoscrizione è possibile tramite home banking abilitato al trading online, oppure rivolgendosi alla propria banca o ufficio postale. 

 

Come per tutti i titoli di Stato italiani, il BTP Valore beneficia di: 

– Tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale 

– Esenzione dall’imposta di successione 

– Esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.1 ° C
10.5 °
8.2 °
77 %
0.5kmh
75 %
Lun
14 °
Mar
18 °
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1438)ultimora (1297)sport (67)Eurofocus (45)demografica (29)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati