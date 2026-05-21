27.6 C
Firenze
giovedì 21 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bullismo, campionessa olimpica Quintavalle: “Sport offre una crescita mentale”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – A parlare della sua esperienza alla Maratona del Bullismo organizzata dall’Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos è stata Giulia Quintavalle, campionessa olimpica di Judo a Pechino nel 2008. “Sono una mamma con un bambino adolescente quindi anche per me è importante avere spunti con figure professionali in questi ambiti”, ha detto, ricordando l’importanza di raccontare nelle scuole il valore dello sport. “Offre una crescita mentale che forma il carattere. Ci aiuta a socializzare e a comprendere il valore del rispetto verso gli altri”, ha aggiunto la campionessa olimpica, che nel mostrare alla platea la sua medaglia d’oro ha ringraziato Luca Massaccesi, presidente dell’Osservatorio. “Lo ringrazio per avermi fatto portare oggi questa medaglia che ha un valore importantissimo”, ha concluso. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
27.6 ° C
28.5 °
26.6 °
37 %
3.1kmh
20 %
Gio
27 °
Ven
29 °
Sab
29 °
Dom
30 °
Lun
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2536)ultimora (1266)Video Adnkronos (457)ImmediaPress (272)lavoro (126)salute (98)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati