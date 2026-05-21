Road compie tre anni, al Gazometro futuro del settore e città intelligenti

(Adnkronos) – In occasione del terzo anniversario dalla sua costituzione, Road – Rome Advanced District, la rete di imprese composta da Eni, Acea, Autostrade per l’Italia, Bridgestone, Cisco, eFM, Gruppo Fs e Nextchem, ha presentato oggi presso il Gazometro di Roma i risultati conseguiti nel primo triennio di attività e le direttrici strategiche per il periodo 2026–2029. L’evento è stato aperto dal Presidente di Road, Claudio Granata, da Maria Cristina Russo, della Direzione Generale per l’Innovazione della Comunità Europea, Donatella Proto, Direttore Generale per le nuove tecnologie abilitanti del Mimit, e Gianmarco Montanari, Direttore Generale Fondazione Most. Con l’occasione sono stati portati all’attenzione delle istituzioni due progetti tecnologici di rilievo nazionale: il circuito a guida autonoma “Full Road” e il Digital Twin del distretto per la simulazione del rischio operativo urbano.

“Full Road” (Fleet Urban Living Lab Rome Advanced District) rappresenta un vero e proprio circuito laboratoriale urbano dedicato alla sperimentazione in condizioni reali di soluzioni avanzate per la guida autonoma. Il sistema integra veicoli autonomi e connessi, infrastrutture digitali e una control room evoluta, consentendo il monitoraggio continuo e la gestione remota delle operazioni lungo il circuito e sui veicoli. Consente inoltre di valutare le performance delle tecnologie, definire nuovi standard di sicurezza e sviluppare soluzioni innovative per la gestione efficiente delle flotte a guida autonoma. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Università degli Studi di Salerno, Eni e Movyon (Autostrade per l’Italia), configurandosi come uno dei progetti flagship finanziati dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (Most).

Il progetto include anche un laboratorio di robotica dedicato al test di sistemi robotici autonomi, terrestri e aerei, in ambiente controllato oltre ad un’arena di prova con camere 3D ad alta precisione, postazioni tecniche e un’area di realtà virtuale. Tra le tecnologie presenti figurano droni configurabili e sistemi autonomi per ispezioni automatiche con rientro e ricarica autonoma.

Parallelamente, un Digital Twin – realizzato attraverso la partnership tecnologica di Accenture – dedicato alla gestione infrastrutturale attraverso una replica virtuale dell’intero quartiere di Roma Ostiense, è capace di analizzare dati complessi relativi a traffico, condizioni meteo, cantieri e flussi di persone. La piattaforma consente di simulare scenari predittivi, ottimizzando i processi decisionali e riducendo l’impatto ambientale delle attività urbane.

Dalla sua nascita nel 2023, Road ha consolidato il ruolo di polo d’eccellenza per l’innovazione, avviando oltre quindici progetti di innovazione e coinvolgendo un ecosistema di professionisti altamente specializzati. Il riconoscimento come parco scientifico e tecnologico dall’International Association of Scientific Parks (IASP) attestano la solidità istituzionale del Distretto, supportata da un Social return on investment (Sroi) pari a 1,4 – 1 euro investito nel programma porta 1,4 euro di benefici in termini di obiettivi economici, ambientali e sociali – che certifica il valore generato per l’intero ecosistema.

La giornata ha inoltre offerto una prospettiva internazionale sul futuro dei distretti dell’innovazione con il contributo dei rappresentanti di distretti tecnologici internazionali, tra cui il Kilometro Rosso di Bergamo, l’Euref Campus di Berlino, l’Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, il polo tecnologico Cité Descartes di Parigi, l’Apple Developer Academy di Napoli e il TusPark di Pechino. Nel pomeriggio è stato dato spazio ad approfondimenti dedicati ai temi emergenti della Physical AI e della robotica umanoide con il coinvolgimento di eccellenze accademiche quali l’Università Superiore Sant’Anna di Pisa, il Politecnico di Torino, l’Università Sapienza, l’Università Ca’ Foscari e un focus dedicato a Generative Bionics, startup nata dall’Istituto Italiano di Tecnologia che ha visto di recente l’ingresso di importanti fondi di investimento da Cdp Venture Capital a Eni Next.

L’evento ha ufficialmente inaugurato le linee di sviluppo strategico di Road per il triennio 2026–2029 dedicate alla resilienza e alla sicurezza delle infrastrutture, alla gestione efficiente delle risorse energetiche e al potenziamento della mobilità avanzata, confermando la missione del Distretto quale acceleratore di soluzioni innovative a supporto della trasformazione del Paese.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)