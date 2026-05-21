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Chi è Clement Tabur, il primo avversario di Sinner al Roland Garros

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(Adnkronos) – Inizia il Roland Garros e parte anche la corsa di Jannik Sinner, che a Parigi cercherà di vincere l’unico Slam che manca al suo palmares. L’avversario dell’azzurro al primo turno del torneo parigino (in programma dal 24 maggio al 7 giugno) sarà il francese Clement Tabur: ecco chi è.  

Ma chi è Clement Tabur, primo avversario di Sinner al Roland Garros? Nato il 24 gennaio 2000, il francese occupa oggi la posizione numero 165 del ranking Atp. Tabur arriva a Parigi da wild card (l’ultima disponibile, dopo l’ingresso di Wawrinka nel tabellone principale), come l’anno scorso. Nel 2025 aveva fatto il suo debutto nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam proprio in Francia, sconfitto da Corentin Moutet al primo turno del torneo. A novembre ha poi agguantato le sue prime vittorie nel circuito Atp, nell’Open di Metz. Ad aprile, il tennista francese ha conquistato inoltre il suo primo titolo Challenger a Tallahassee, battendo in finale João Lucas Reis da Silva. 

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