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Cade dal tetto mentre sta lavorando, morto operaio nel Livornese

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(Adnkronos) – Un operaio di 34 anni ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento presso un’azienda metalmeccanica di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, dipendente di una ditta specializzata con sede in Lombardia, stava effettuando la sostituzione di una copertura in eternit quando il tetto su cui si trovava avrebbe improvvisamente ceduto. Il cedimento lo ha fatto precipitare al suolo da un’altezza di circa sei metri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche gli operatori tecnici dell’Asl, incaricati di effettuare gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro. L’area è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità. 

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