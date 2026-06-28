37.8 C
Firenze
domenica 28 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Calenda, minacce sul canale Telegram di Russia Today: “Vigliacchi, vi prenderei a calci”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Minacce a Carlo Calenda sul canale Telegram di ‘Russia Today’. “Quindi il canale di Russia Today su Telegram è pieno di minacce al sottoscritto. Personalmente, in questo, così come in altri casi, attribuisco nessuna preoccupazione a questi vigliacchi servi dei russi”, dice il leader di Azione. “Il mio ufficio è a Corso Vittorio Emanuele II, 21. Arrivo intorno alle 9.00 non scortato. Prendervi a pedate nelle chiappe sarebbe di estrema soddisfazione”, aggiunge il senatore che riceve la solidarietà, oltre che da esponenti di Azione, anche da membri del governo e rappresentanti della maggioranza. 

“Esprimo solidarietà e sincera vicinanza a Carlo Calenda per minacce ricevute sul canale Russia Today. Ogni forma di intimidazione nei confronti di chi partecipa al confronto democratico è inaccettabile e va condannata con fermezza”, le parole deò ministro della Difesa Guido Crosetto. “Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza al senatore Carlo Calenda per le minacce ricevute attraverso il canale Russia Today. È inaccettabile che intimidazioni di questo genere colpiscano un rappresentante delle Istituzioni italiane”, dichiara il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. “Solidarietà e vicinanza al senatore e leader di Azione, Carlo Calenda, per le minacce ricevute sul canale Russia Today” da Ignazio La Russa, presidente del Senato. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
37.8 ° C
38.2 °
36.5 °
38 %
1.8kmh
6 %
Dom
36 °
Lun
37 °
Mar
38 °
Mer
37 °
Gio
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2133)ultimora (1285)Video Adnkronos (479)sport (88)salute (77)lavoro (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati