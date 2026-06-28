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Sudafrica-Canada, Laryea reclama rigore: Var non interviene, cosa è successo

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(Adnkronos) – Il Canada reclama un rigore alla fine del primo tempo del match con il Sudafrica, primo match dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Al 45′ Laryea in percussione a sinistra finisce a terra nell’area del Sudafrica dopo l’intervento di Mudau. Il difensore dei Bafana Bafana non tocca il pallone, Laryea va giù nell”incrocio’ di gambe a ridosso della linea di fondo. Il contatto è sospetto e per certi versi ricorda quello avvenuto, qualche anno fa, in una sfida Juventus-Inter del campionato 2020-2021: Cuadrado giù nel duello con Perisic, calcio di rigore all’epoca. Oggi, invece, l’arbitro Pinheiro non fischia: il Var non richiama il direttore di gara, si continua a giocare. interviene 

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