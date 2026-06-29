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Mondiali, chi gioca oggi? Dal Brasile alla Germania, le partite e dove vederle

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Continuano i sedicesimi dei Mondiali 2026. Oggi, lunedì 29 giugno, tornano in campo le big Brasile e Germania. Per la Selecao di Carlo Ancelotti l’ostacolo verso gli ottavi sarà il Giappone, mentre la nazionale di Julian Nagelsmann se la vedrà contro il Paraguay. Nella notte tra oggi e domani, martedì 30 giugno, ci sarà poi la super sfida tra Olanda e Marocco. Ecco orario delle partite e dove vederle in tv e streaming.  

Ecco le partite di oggi e dei prossimi giorni, valide per i sedicesimi dei Mondiali:  

Lunedì 29 giugno
 

Ore 19:00 – Brasile-Giappone (Houston Stadium) Rai e Dazn 

Ore 22:30 – Germania-Paraguay (Boston Stadium) Dazn 

Martedì 30 giugno
 

Ore 03:00 – Olanda-Marocco (Monterrey Stadium) Dazn 

Ore 19:00 – Costa d’Avorio-Norvegia (Dallas Stadium) Dazn 

Ore 23:00 – Francia-Svezia (New York/New Jersey Stadium) Rai e Dazn 

Mercoledì 1° luglio
 

Ore 03:00 – Messico-Ecuador (Mexico City Stadium) Dazn 

Ore 18:00 – Inghilterra-Repubblica democratica del Congo (Atlanta Stadium) Dazn 

Ore 22:00 – Belgio-Senegal (Seattle Stadium) Rai e Dazn 

Giovedì 2 luglio
 

Ore 02:00 – Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina (San Francisco Bay Area Stadium) Dazn 

Ore 21:00 – Spagna-Austria (Los Angeles Stadium) Rai e Dazn 

Venerdì 3 luglio
 

Ore 01:00 – Portogallo-Croazia (Toronto Stadium) Dazn 

Ore 05:00 – Svizzera-Algeria (BC Place, Vancouver) Dazn 

Ore 20:00 – Australia-Egitto (Dallas Stadium) Rai e Dazn 

Sabato 4 luglio
 

Ore 00:00 – Argentina-Capo Verde (Miami Stadium) Dazn 

Ore 03:30 – Colombia-Ghana (Kansas City Stadium) Dazn 

I sedicesimi di finale Mondiali 2026 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai e su Dazn, che permetterà di seguire tutte le partite del torneo. Le partite si potranno seguire anche in streaming su RaiPlay e sull’app Dazn. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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