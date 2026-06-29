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Wimbledon, oggi Sinner-Kecmanovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner inizia oggi, lunedì 29 giugno, la difesa del titolo a Wimbledon, affrontando il serbo Miomir Kecmanovic sul Centrale. Come da tradizione, il campione in carica aprirà il programma alle 13.30 londinesi, le 14.30 in Italia. Il vincente di questo match del primo turno affronterà al secondo turno chi passerà tra il portoghese Nuno Borges e lo statunitenseTristan Boyer. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming.  

Sinner e Kecmanovic si sono affrontati in 4 occasioni. L’altoatesino ha vinto tutte le sfide. Il 24enne altoatesino, in particolare, si è imposto nell’ultimo confronto diretto andato in scena proprio sull’erba di Wimbledon nell’edizione 2024 del torneo: Sinner, al secondo turno di 2 anni fa, ha avuto la meglio in 3 set lasciando al rivale appena 7 game. Il match inizierà alle 14:30. 

Il match tra l’azzurro Jannik Siinner e il serbo Miomir Kecmanovic sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e Now.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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