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Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende e Pd fermo: Vannacci vola

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(Adnkronos) – Fratelli d’Italia in calo, Pd stabile, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci vola e supera Matteo Salvini. E’ il quadro che il sondaggio Swg per il Tg La7 delinea oggi, 29 giugno, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d’Italia, sempre ampiamente primo partito, cede lo 0,4% e scende al 27,3%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, precede il Pd della segretaria Elly Schlein che rimane al 21,8%, proprio come nel rilevamento della scorsa settimana. Passo avanti per il M5S di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,1% e sale al 13,3%. Forza Italia perde lo 0,2% e scivola al 7,2%. Analogo passo indietro per Verdi e Sinistra, ora al 6,4%. Prosegue l’ascesa costante di Futuro Nazionale: il partito fondato da Roberto Vannacci cresce dello 0,3% e arriva al 5,6%, scavalcando la Lega di Matteo Salvini ferma al 5,4%. 

Più staccati Azione di Carlo Calenda (3,5%), Italia viva di Matteo Renzi (2,4%), +Europa (1,5%), Noi Moderati (1,2%), Sud chiama Nord (1%) e Avanti Psi (1%). 

politica

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