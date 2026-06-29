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Pilota segnala impatto con drone in avvicinamento all’aeroporto Jfk di New York, scatta indagine

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Un pilota di linea ha segnalato una collisione con un drone mentre si avvicinava all’aeroporto John F. Kennedy di New York per l’atterraggio. Lo riporta la Federal Aviation Administration (Faa), che ha avviato un’indagine sull’accaduto. 

L’episodio si è verificato intorno alle 7.15 locali (13.15 in Italia), quando l’aereo si trovava a circa 900 metri di quota. “Durante la virata abbiamo colpito un drone. Ci ha centrati proprio sopra la cabina di pilotaggio”, avrebbe comunicato il pilota alla torre di controllo, secondo quanto riferito dall’app di controllo del traffico aereo Atc.com. 

Il velivolo, un Airbus A321 in arrivo da Las Vegas e con capacità fino a 220 passeggeri, è atterrato regolarmente senza necessità di assistenza. La compagnia JetBlue ha riferito che tutti i passeggeri sono sbarcati normalmente e che, a seguito di un’ispezione, non sono stati riscontrati danni né evidenze di una collisione. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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